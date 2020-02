Fête de la Nature - La faune sauvage de Normandie, connaitre pour protéger

Dans le cadre de la Fête de la Nature 2020, notre équipe d’animation vous a concocté un beau programme où vous pourrez venir vous amuser tout en apprenant de nouvelles choses sur la faune sauvage qui vous entoure. Rendez-vous le samedi 23 et le dimanche 24 mai pour une animation de 2h (10h-12h et 15h-17h) comprenant la :

> Présentation en salle de l’association, sa mission de sauvegarde de la faune sauvage.

> Visite guidée de l’exposition « Le métier de soigneur animalier ».

> Découverte du Parc et explication des infrastructures extérieures du Centre.

> Présentation de certaines animaux en soins via des vidéos commentées.

> Compréhension du métier de soigneur animalier via une mise en scène avec les enfants.



Durant la découverte du Parc, un moment d’écoute sera réalisé afin de déceler les chants des oiseaux présents au sein de notre association. Un jeu de reconnaissance sera proposé via des photos des oiseaux les plus communes de notre région. Venez découvrir le métier de soigneur animalier de la faune sauvage et notre mission de protection de ces animaux fabuleux via 2h d’animations ludiques avec notre équipe. Au programme : des vidéos d’animaux en soins, une visite guidée de notre exposition sur les soins aux animaux sauvages, une mise en scène avec vous d’un soins à apporter à un renardeau et un écureuil blessé, et pleins d’autres belles surprises !



15 participants maximum par animation. Gratuit. Inscriptions auprès de Johanna au 02 35 96 06 54 (choix 2) ou par mail à serviceanimation@associationchene.com

