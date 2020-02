Coopération universitaire France-Cameroun : un nouvel accord signé

Un nouvel accord-cadre de coopération universitaire France-Cameroun a été signé le 17 février 2020 en présence du ministre camerounais de l’Enseignement Supérieures Jacques Fame Ndongo et de l’ambassadeur de France au Cameroun Christophe Guilhou. Prévu pour une durée de cinq ans, cet accord-cadre vise à faciliter les échanges entre les universités publiques du Cameroun et de France en matière de gouvernance universitaire et de recherche. L’organisation des colloques, des réunions et autres rencontres scientifiques sont également concernés. L’accent sera notamment mis sur les secteurs tels que la formation doctrinale, le numérique et l’entreprenariat.

Le ministre camerounais de l’Enseignement Supérieur Jacques Fame Ndongo, qui a félicité cette initiative, a déclaré que : « Les universités camerounaises sont des universités futuristes qui doivent se déployer à travers le monde. » Selon lui, elles sont capables de donner le meilleur d’elles-mêmes pour la transformation de la société camerounaise et de son environnement. L’ambassadeur de de France au Cameroun quant à lui a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre la coopération avec le Cameroun dans ce secteur. « La France va tout faire pour continuer à accompagner les étudiants Camerounais en France. Il est très important qu’entre universités, on puisse se parler et échanger. C’est pour cela que nous avons accompagné la signature de cet accord », a-t-il dit. Selon les derniers statistiques, la France héberge près de 10 étudiants camerounais, avec près de 2000 nouveaux apprenants chaque année.