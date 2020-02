Le FUGEPAC et le CAMES signent une convention axée sur la promotion des études supérieures en Afrique centrale

Le 22 février 2020 à Ouagadougou (Burkina Faso), le Forum des universités et grandes écoles professionnelles d'Afrique Centrale (FUGEPAC) et le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), représentés respectivement par Armand Claude Abanda (président exécutif) et le Pr. Bertrand Mbatchi (secrétaire général), ont noué un accord de partenariat.

Dans le cadre de ce pacte, les deux parties s’engagent pendant 3 ans (renouvelables) à mettre en commun leurs expertises pour promouvoir les destinations d’études supérieures en zone CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale), la mutualisation des offres académiques, l’organisation sans couacs du FUGEPAC et sa pérennisation.

Ce partenariat intervient à 3 mois de la 3è édition du FUGEPAC à Brazzaville (Congo), plateforme initiée par le Camerounais Armand Claude Abanda, qui participe du renforcement de l’intégration sous-régionale par l’éducation et la formation professionnelle.

Au cours de la rencontre de la capitale burkinabé, le plan et le chronogramme d’action ont été, de commun accord, élaborés et adoptés par les deux partenaires.

«Ce qui est important pour nous dans ce partenariat, c’est cet accompagnement scientifique de l’instance africaine la plus importante. Le FUGEPAC a besoin d’avoir une cote suffisamment bien assise qui va permettre à toutes les universités et grandes écoles de l’Afrique centrale de voir en cette nouvelle initiative une référence pour la sauvegarde de notre patrimoine académique, notamment en termes de compétences pour promouvoir des métiers dans notre sous-région», a signifié le président exécutif accompagné du point focal FUGEPAC Gabon, Christian Gaillard Obame.

Visiblement, ce partenariat rentre de plain-pied dans la vision des dirigeants de l’Afrique centrale, à savoir promouvoir la professionnalisation de l’enseignement supérieur, de doter les États membres des ressources humaines capables de répondre aux besoins similaires de part et d’autre de la zone Cemac.

Pour mémoire, créé en 1968, le CAMES qui regroupe 19 pays membres a pour missions de : assurer la promotion et favoriser la compréhension et la solidarité entre les États membres ; instaurer une coopération culturelle et scientifique permanente entre les États membres ; collecter et diffuser tous documents universitaires ou de recherche ; préparer les projets de conventions entre les États concernés dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et contribuer à l’application de ces conventions ; et coordonner les systèmes d’enseignement supérieur et de la recherche afin d’harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des pays membres. Le professeur Bertrand Mbatchi assure le secrétariat général depuis 2011.