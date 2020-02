Appel à candidature : Grand Prix Essec de la Ville solidaire et de l'immobilier responsable

En pleine crise économique, sociale et sociétale du logement, qui concerne tout un chacun, une grande école de management va à la rencontre des acteurs de l’innovation sociale et solidaire en vue de faire émerger et connaître des projets actuels et à venir, au croisement de ces deux mondes.

La Chaire Immobilier et Développement durable a lancé l’appel à candidatures de la seconde édition de son Grand Prix ESSEC de la Ville solidaire et de l’Immobilier responsable®, mis en place avec le soutien de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF), Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU A.), la Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières (FSIF), la Métropole du Grand Paris (MGP) et le Pavillon de l’Arsenal ainsi qu’avec la participation de la Fondation Abbé Pierre, Housing Europe, le Plan Bâtiment Durable, Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) et l’Uniopss.

Immoweek et Radio.Immo sont les partenaires médias de cette édition 2020.

Le prix s’adresse aux collectivités territoriales, associations, coopératives, bailleurs sociaux, collectifs de citoyens, opérateurs de maîtrise d’ouvrage d’insertion, acteurs de l’économie sociale et solidaire et tout porteur de nouvelles initiatives pour contribuer au mieux vivre urbain, en particulier face à la crise sociale et économique du logement et à la crise environnementale.

Candidatez avant le 2 mars 2020 pour tenter de remporter l’un des cinq prix du Grand Prix ESSEC de la Ville solidaire et de l’Immobilier responsable® porté par

la Chaire Immobilier et Développement durable :

• Prix Grand Paris de l’innovation urbaine solidaire

• Prix de la ville hospitalière

• Prix de l’habitat responsable et innovant

• Prix Financement solidaire et Ville durable

• Prix de la ville africaine solidaire et durable

La remise des prix aura lieu le lundi 25 mai 2020, à 18h, au Pavillon de l’Arsenal à Paris.

Source de l'information ESSEC et planbatimentdurable.fr

