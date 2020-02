L'appel à projets "Transitions alimentaires et agro-écologiques" est proposé par la Fondation de Franceet la Fondation Daniel et Nina Carasso. Elles mettent en place un programme de recherche-action portant sur les innovations fondées sur des synergies entre les écosystèmes, l’agriculture et l’alimentation. Il s’agit de faire émerger des pistes nouvelles à ces interfaces, qui permettent de penser autrement l’agriculture, son rapport aux territoires et aux Hommes, ses impacts sur les écosystèmes, les ressources naturelles et le climat mais aussi l’alimentation, la place des agriculteurs et des consommateurs.

Cet appel à projets propose aux acteurs locaux et aux chercheurs de s’associer pour combiner les savoirs paysans et scientifiques afin de tester, mettre en œuvre, évaluer, capitaliser et diffuser des expérimentations locales de production et de consommation alimentaires, dans des projets de territoire qui contribuent au développement durable.

Cet appel à projets s’adresse aux organismes à but non lucratif et aux organisations collectives d’acteurs ainsi qu’aux unités de recherche. La priorité sera donnée aux projets co-portés par plusieurs structures, impliquant les chercheurs, les producteurs, les acteurs locaux, les collectivités et les citoyens-consommateurs.

Date limite de transmission des dossiers : 13 mai 2020, 17h

Les candidatures s’effectuent exclusivementen ligne. Tout dossier adressé par voie postale ou par courriel sera refusé.