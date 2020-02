Est-ce que les algues seront le carburant du futur? La question mérite d'être posée, à l'heure où la voiture est devenue l'un des moyens de déplacement les plus utilisés par l'Homme, si ce n'est le premier et qui n'est pas sans préjudice pour notre planète. Des chercheurs européens sont en train de développer un biocarburant à base d'algues marines qui serait respectueux de l'environnement et viable économiquement. Le projet européen de recherche nommé MacroFuels vise à produire des biocarburants avancés à partir d'algues ou de macro-algues. Les biocarburants ciblés sont l'éthanol, le butanol, les furaniques et le biogaz.

A noter que le consortium MacroFuels rassemble des spécialistes de la chaîne de production de biocarburants, de la culture des algues aux tests de carburant en passant par la production de carburant.L'objectif est d'augmenter la part du biocarburant dans les réservoirs. Le biocarburant nouvelle génération à base d'algues n'émet pas moins de CO2, mais contrairement au pétrole, l'algue en prélève dans l'atmosphère en poussant. En effet, elle pousse au sein de tous les milieux mais elle a besoin de lumière et de CO2 pour survivre. Les algues permettent la photosynthèse et peuvent ainsi permettre de réduire la présence de CO2 dans l'atmosphère.

"De nombreuses voitures électriques arrivent sur le marché, mais (on doit se demander si) c'est la solution qui va tout résoudre en matière de CO2 car nous avons des poids lourds, des bateaux, des avions qui continuent de consommer de grandes quantités de carburants fossiles" fait remarquer Sten FRANDSEN - Ingénieur mécanique et directeur commerciel à l'Institut technologique danois DTI à Euronews. "Nous avons besoin d'une alternative pour cela et peut-être que les algues pourraient représenter une partie de la solution", affirme-t-il. L'algocarburant: un biocarburant nouvelle génération? En tout cas, les travaux de recherche du projet MacroFuels et les innovations sont à surveiller scrupuleusement.

