Le guide pratique sur la potabilisation des eaux de surface en Afrique de l'Ouest vient de sortir !

Depuis plus de 20 ans, le Gret accompagne les collectivités sénégalaises et mauritaniennes pour améliorer l’accès à des services d’eau durable. Au regard de la problématique grandissante de l’utilisation des eaux de surfaces dans le contexte sahélien, et afin de partager son expérience au plus grand nombre, le Gret a réalisé un guide pratique consacré aux procédés de potabilisation des eaux de surface des petites villes d’Afrique de l’Ouest.

Le Gret, en partenariat avec plusieurs bureaux d’études nationaux, a conçu et mis en œuvre des stations de potabilisation adaptées au contexte rural dans plusieurs pays : au Cambodge, au Laos, à Madagascar, mais aussi au Sénégal et en Mauritanie. Ces stations sont conçues pour être efficaces et robustes, mais aussi pour être facilement utilisées par les populations, aussi bien au moment de leur mise en service que durant les phases de fonctionnement ou de maintenance des appareils.

Dans la vallée du fleuve Sénégal, où les ressources en eau potable à disposition sont limitées et les nappes phréatiques de surface saumâtres, les populations se tournent régulièrement vers l’eau du fleuve et ses affluents. Face aux risques sanitaires et logistiques de cette pratique, et pour limiter l’extraction d’eau issue de nappes phréatiques profondes difficilement régénérables, il est aujourd’hui nécessaire de diffuser les pratiques et les technologies de traitement des eaux de surface auprès des différents acteurs de la régions. C’est l’objectif dans lequel a été créé cet ouvrage, co-édité par le Gret et Quæ.

Un ouvrage qui allie théorie et pratique

Le guide « Potabilisation des eaux de surface en Afrique de l’Ouest – Solutions techniques adaptées de l’expérience de la vallée du fleuve Sénégal » privilégie des descriptifs simplifiés et vulgarisés des savoir-faire et des techniques, et s’adresse à un public impliqué dans le choix de dispositifs de potabilisation tels que les responsables des politiques publiques, les personnels techniques et les praticiens d’organisations qui les appuient. Alliant théorie et pratique, cet ouvrage décrit et analyse les principales technologies de potabilisation implantées dans la vallée du fleuve Sénégal afin d’apporter quelques clés pour faciliter le processus de sélection de dispositifs adaptés au contexte, en Afrique de l’Ouest et ailleurs. Ce guide dispense également des recommandations pour optimiser leur conception et leur exploitation.

Enfin, deux séries de fiches, l’une apportant des notions techniques complémentaires sur les grandes étapes du traitement des eaux de surface, et l’autre présentant les grandes familles de stations de potabilisation évoquées dans ce guide, viennent enrichir le propos.

Auteurs : Frédéric David (coordination éditoriale), Khadim Diop, Frédéric Naulet, Ana Sanchez Riquelme, Mathieu Le Corre, Saskia Achouline.

Éditions du Gret, Éditions Quæ

Guide pratique

220 pages

Acheter un exemplaire papier sur le site des Editions Quæ

Télécharger gratuitement la version numérique du guide

Lire le communiqué de presse