Nouveau-Brunswick : Énergie NB va construire un quartier à énergie solaire cette année à Moncton.

Énergie NB va financer en partie un projet de plusieurs millions de dollars visant à construire un groupe de 100 maisons à énergie solaire dans le secteur Halls Creek qui est proche de l’Université de Moncton. Les terrains utilisés pour le projet viendront de Vision Moncton. La construction devrait commencer cette année, bien que l’emplacement exact ne soit pas clair.

Selon un contrat signé entre Énergie NB et Siemens Canada l’année dernière, « le développement comprend la construction de 100 maisons à rendement nul pendant presque trois ans dans un seul quartier qui fonctionnerait comme un microréseau expérimental qui pourra être étudié ».

Chaque maison sera équipée de panneaux solaires, d’accumulateurs, de chargeurs de véhicules électriques et de divers produits intelligents, y compris des thermostats, des compteurs et des chauffe-eau, installés en grande partie aux frais d’Énergie NB.

« Les maisons seront gérées en interne par des contrôleurs sophistiqués et seront également interconnectées les unes aux autres à l’aide de nouvelles technologies et d’intelligence artificielle. Cela permettra aux maisons non seulement de fonctionner efficacement seules, mais de partager les capacités de génération et de stockage d’énergie des autres et de rendre le quartier principalement autosuffisant en énergie ».

Énergie NB a prévu de consacrer 10,9 millions de dollars sur trois ans à la production d’énergie solaire, au stockage et à la distribution d’électricité dans le quartier, l’équivalent de 109 000 $ par logement. Le financement fédéral compensera une partie de ces dépenses, mais 70 % de l’argent provient directement d’Énergie NB, qui espère utiliser les maisons comme laboratoire vivant. Les clients connaîtront l’insertion de ces technologies et fourniront des commentaires sur les fonctionnalités et les avantages.

Jusqu’à présent, on ignore qui va construire les maisons, ce qu’il en coûtera aux acheteurs. Selon Elaine Aucoin, directrice de la planification et du développement environnemental de Moncton « il s’agit d’un projet potentiel à Moncton qui serait très excitant, mais il n’y a pas encore de détails officiels ».

Selon, Stéphanie Langlais, d’Énergie NB, « le plan actuel est d’avoir un contrat avec un constructeur qui pourra commencer la construction au cours de la saison de construction 2020. »

Source : Acadie Nouvelle