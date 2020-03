La nouvelle version du Projet de Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) est publiée

Hydrogène : Promotion du développement de la production énergétique via l’hydrogène grâce à la mise en place d’aides financières à hauteur de 50 M€ par an, ainsi que la création d’un système de traçabilité de l’hydrogène décarboné dès 2020.

Chaleur renouvelable et biogaz : Pour soutenir l’installation de moyens de chauffage renouvelables dans les foyers, le gouvernement déploie de nombreuses aides telles que MaPrimeRenov’ qui succède au Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE), aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE) ou encore aux aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah). L’objectif est d’ arrêter l’utilisation de charbon et fioul pour le chauffage d’ici à 2028. La feuille de route prévoit également d’ augmenter la production française de biogaz de 24 à 32 TWh d’ici à 2028 . Ce dernier représentera alors entre 6 et 8% de la consommation de gaz.

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié le 20 janvier le dernier projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Le texte est à l’étude depuis 2017 et une première version avait déjà été présentée fin 2018.

