Publication : Réseaux de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes, pourquoi les développer sur votre territoire ?

• Ces infrastructures sont source de développement économique, d’emplois non délocalisables et permettent de valoriser des ressources locales, sur le territoire.

• La mutualisation des équipements de production et de distribution de l’énergie est source d’économies d’investissement, d’exploitation et d’entretien. Ce gain de performance représente un levier essentiel pour lutter contre la précarité énergétique.

La production de chaleur représente la moitié des consommations d’énergie en France. Les réseaux de chaleur sont un formidable outil, fiable et compétitif, pour développer les énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ressources complémentaires