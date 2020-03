Crédit accordé pour améliorer la gouvernance et la gestion des déchets au Sénégal

Également, ce projet mis en œuvre soutiendra l’initiative mondiale de lutte contre la pollution marine en améliorant le ramassage, le transport, le recyclage et l’élimination des déchets dans les zones côtières et dans les centres urbains situés le long des fleuves du Sénégal.

Comme l’évoque le communiqué, cette intervention financière est destinée à accompagner les efforts entrepris par le Sénégal. Cela permettra d’améliorer et de renforcer les systèmes et les services de gestion des déchets ménager à Dakar et dans d’autres municipalités.

Le Projet pour la promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED) va entraîner un nouveau partenariat financier entre la Banque mondiale et le Sénégal.

D’après un communiqué de presse de la Banque Mondiale diffusé le 5 mars 2020, un financement, sous forme de crédit, de 74 milliards de FCFA sera accordé pour assurer la gestion des déchets au Sénégal. Également, le projet sera cofinancé par l’Agence française de développement (AFD) et l’Agence espagnole. Des financements complémentaires interviendront de la part du gouvernement sénégalais et du secteur privé. Le montant total du projet s’élève à 174 milliards de FCFA.

