Gestion des déchets : Le projet ambitieux du Bénin pour nettoyer le Grand Nokoué

La première phase du projet de gestion des déchets solides du Grand Nokoué au Bénin est lancée et doit permettre la collecte de centaines de tonnes de déchets à Cotonou, Porto-Novo, Ouidah, Abomey-Calavi et Sèmè-Podji. Au total, plus de 1000 engins légers de pré-collecte et 80 engins lourds sont prévus afin de contribuer à la collecte de 90% des déchets dans les cinq communes, dont 60% valorisés d’ici 7 ans.

Au Bénin, les déchets sont souvent mal évacués à cause de l’insuffisance des infrastructures et des équipements ; et la dégradation des substances chimiques et des plastiques provenant des ordures rend la situation plus dangereuse pour la planète et désagréable pour les citoyens qui subissent les odeurs nauséabondes qui en émanent.

Selon l’étude de faisabilité du projet réalisée par le Cabinet d’études français Girus IRC, 358 000 tonnes de déchets sont produites chaque année dans ces cinq communes béninoises, par les 2,3 millions de personnes qui y résident. Cependant, seulement 10% de ces déchets sont collectés, laissant le reste des détritus se dégrader dans la nature.

Le projet de gestion des déchets du Grand Nokoué qui est réalisé en trois étapes – pré collecte, collecte et enfouissement des déchets - vise la salubrité urbaine et a pour objectif de réduire l’impact néfaste des déchets sur l’environnement, d’améliorer le bien-être des populations et la santé publique et de réorganiser les cinq communes cibles du Bénin, notamment par la création de plus de 3000 emplois.

La technologie est également une part importante du projet car 100% des informations sont collectées par smartphone et chaque matériel de transport est suivi par GPS.

Avec 57 milliards de FCFA comme budget total et la participation active des entreprises COVED et PAPREC, l’étendue des lieux d’enfouissement sanitaires des déchets non valorisables permet de retrouver des rues propres et un bien-être remarquable au niveau sanitaire notamment.

[MOGED]