MOGED : un programme qui soutient la diffusion des connaissances en français sur les outils de gestion de l'environnement et du développement durable

Face à des modèles économiques reposant sur une croissance irresponsable qui montrent chaque jour un peu plus leurs limites, l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) a mis en place le projet « Maîtrise des outils de gestion de l’environnement et promotion de l’économie verte » (MOGED) dès 2003. Son objectif est « de renforcer les capacités des pays francophones en vue de mettre en place les conditions nécessaires à une transition vers le développement durable », notamment par l'innovation ou les appuis institutionnels, techniques et financiers.

Dans un premier lieu, son action était concentrée sur l'évaluation environnementale et l'économie politique de l'environnement. Au fil des années, son rôle s'est amplifié et la diversité des outils de gestion de l'environnement se sont retrouvés au cœur de son action. Ce rôle a d’ailleurs été renforcé en 2015 par l'adoption du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 et des Objectifs du développement durable (ODD).

En continuité de ses actions sur le terrain, le MOGED met l'accent sur le partage des connaissances en français par ses publications qui participent au développement des compétences sur la gestion de l’environnement. En effet, son portail donne accès à plus de 60 ressources en téléchargement gratuit autour de quatre thèmes principaux :

le droit à l'environnement (11 publications)

l'économie de l'environnement (8 publications)

l'évaluation environnementale (37 publications)

la participation citoyenne (4 publications).

Ces publications variées sont pensées pour être accessibles à des publics très divers (étudiants, professionnels du développement, politiques, etc.) en étant divisées en 6 catégories différentes. A ce jour, le MOGED compte 61 publications parmi lesquelles :

L'Atlas francophone de l'économie de l'environnement qui représente pour le moment l'une des études les plus complètes de la performance des États et gouvernements membres de la Francophonie dans l'économie mondiale verte.

La Cartographie de l’évaluation environnementale et sociale dans la Francophonie qui est un ouvrage d’introspection des dispositifs institutionnels, des pratiques et des avancées, mais projette aussi et surtout sur les défis majeurs pour renouveler l’évaluation environnementale et sociale et la rendre encore plus performante.

5 Manuels de formation, tel que Économie et gestion de l'environnement et des ressources naturelles, Évaluations environnementales des politiques et projets de développement ou le Manuel judiciaire de droit de l'environnement en Afrique.

4 Guides pratiques, pour les professionnels du secteur, comme Cours et tribunaux de l'environnement : Guide à l'usage des décideurs ou Économie verte – Guide pratique pour l'intégration des stratégies de l'économie verte dans les politiques de développement.

Une publication de la collection points de repères sur La participation publique en évaluation environnementale en Afrique francophone, qui regroupe les résultats d'une recherche-action de deux ans.

12 parutions des revues Revue Africaine de Droit de l’environnement et Liaison Énergie-Francophonie.

36 fiches techniques sur les projets et études réalisés ainsi que des notes de décryptage. Quelques exemples de ces fiches sont : Évaluation environnementale stratégique du programme de sécurité alimentaire et nutrition, de fertilité des sols du Burkina Faso et Le renforcement du droit et de la gouvernance de l’environnement à l’échelle internationale.

3 documents programmatiques que sont le Rapport annuel du MOGED 2018 et un Zoom sur 5 projets Objectifs 2030 pour découvrir cinq projets concrets soutenus par le MOGED et un Guide de production des photos et vidéos pour l’initiative Objectif 2030.

