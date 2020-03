Nouveau-Brunswick : De nouvelles consultations pour l'utilisation des pesticides auront bientôt lieu

« Le comité demande aux particuliers, aux organisations, aux experts en la matière et aux intervenants intéressés à faire une présentation au comité sur l’utilisation des herbicides et des pesticides d’en aviser le Bureau du greffier de l’Assemblée législative ».

Ce sera une autre étape d’une série d’audiences publiques sur l’utilisation du glyphosate, un herbicide présent dans un certain nombre d’activités liées à la foresterie, à l’agriculture et au contrôle des mauvaises herbes dans la province.

Les personnes qui souhaitent parler à un comité multipartite de l’utilisation des pesticides et des herbicides dans la province doivent s’inscrire le plus vite possible pour les audiences publiques prévues du 24 au 27 mars à l’Assemblée législative à Fredericton.