Appel à candidatures d'ENERTIC : 100 jeunes à former à l'énergie solaire au Cameroun

La durée de cette formation qui, selon Armand Claude Abanda, par ailleurs Président exécutif du Forum des universités et grandes écoles professionnelles d’Afrique centrale (FUGEPAC) et Représentant résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) au Cameroun, va faciliter l’insertion socioprofessionnelle des potentiels diplômés est de 12 mois.

À l’endroit des jeunes Camerounais qui veulent se former en énergies renouvelables (EnR), et en particulier l’énergie solaire, Environnement, Énergies renouvelables et TIC en Afrique centrale (ENERTIC), entreprise portée par Armand Claude Abanda, lance un appel à candidatures.

Ressources complémentaires