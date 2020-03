Innovation: une hydrolienne ondulante pour produire de l'énergie

La start-up Eel Energy, créée fin 2011, a développé une hydrolienne d'un nouveau genre, fondée sur une membrane ondulante inspirée du mouvement des anguilles dans le courant. C'est une technologie totalement nouvelle, brevetée au niveau international. Le dernier prototype qui a été testé à l'Ifremer à Boulogne-sur-Mer est parvenu à produire 4Kw, soit la consommation électrique de 10 foyers. A sa capacité maximale, cette nouvelle hydrolienne aurait la possibilité de produire jusqu'à 5MW.

Dans un premier temps, la membrane biomimétique inspirée de la nage des poissons était réalisée en carbone époxy, elle est désormais fabriqué en fibre de verre. Cette membrane fait ainsi monter et descendre un axe qui va actionner une génératrice de courant. C'est à dire que le courant des marées fait onduler l'hydrolienne, puis l'énergie de déformation est transformée en électricité par un générateur. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle technologie, c'est qu'elle permettra une production d'électricité relativement stable soit 20h par jour selon Eel Energy et elle est plus prévisible que les autres énergies dites durables.

Les zones d'implantations possibles sont de 100 à 1 000 fois plus importantes que les hydroliennes classiques. Par ailleurs, elles peuvent être installées sur une grande portion du littoral français ainsi que dans les zones de faibles courants comme dans les fleuves. Le développement de cette nouvelle hydrolienne repose à 95% sur des fonds privés. Ils ont reçu une aide de 3,7 millions d'euros de la part de BPI France, une demande d'aide de 2 à 3 millions d'euros a été deposée auprès du fonds FEDER (fonds européen de développement régional). "Si ça fonctionne correctement, on pourra commencer la commercialisation dès juillet 2020, se réjouit le directeur général - Franck SYLVAIN. On va commencer par le fluvial car c'est plus simple, mais à terme, on pourra développer des fermes hydroliennes en mer" (source: L'Usine Nouvelle

[MOGED]