Lutte contre le Coronavirus : l'IAI-Cameroun lance des cours en ligne pour s'arrimer à l'exigence de la fermeture des Universités et écoles

Pour s’arrimer aux prescriptions du gouvernement, notamment la fermeture des établissements universitaires, scolaires et grandes écoles de formations, en vue de barrer la voie au Coronavirus (COVID-19) qui sème la mort et désolation à travers la planète depuis quelques semaines, l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun /Centre d’excellence technologique Paul Biya a, le 20 mars 2020, lancé la formation en ligne pour ses nombreux étudiants.

Ressources complémentaires