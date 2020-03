Innovation: l'éolienne urbaine par Unéole

Unéole est une start-up lilloise basée dans les Hauts-de-France, spécialisée dans l'éolien urbain. L'objectif de cette entreprise est de développer le mix énergétique en zone urbaine grâce à l'implantation de mini-éoliennes sur les toits de nos immeubles. Conçue et frabriquée dans les Hauts-de-France, elle peut produire entre 600 et 2 100 kWh par an selon son exposition. Elle est fabriquée à base d'aluminium et de l'inox. Ce qui est tout à fait intéressant avec cette nouvelle éolienne, c'est qu'elle est pensée et adaptée à nos villes. Elle est silencieuse et bas carbonne, et selon l'entreprise Unéole, elle peut produire de l'électricité aussi la nuit et l'hiver. Ces éoliennes urbaines reposent sur le concept technologique rotor "Savonius", qui est une éolienne à axe vertical inventée par l'ingénieur finlandais Sigurd SAVONIUS en 1924. Quentin DUBRULLE - Dirigeant de l'entreprise Unéole a expliqué au site internet La Tribune, le choix de cette technologie pour la conception de ses éoliennes urbaines: "Cette technologie a deux avantages pour le contexte citadin, elle ne vibre pas et reste silencieuse. Elle s'adapte aussi très bien aux vents perturbés, caractéristiques de l'environnement des villes". C'est un nouveau moyen de produire de l'énergie de manière durable. Sachant qu'elles prennent peu de place et qu'elles sont silencieuses, elles sont une bonne réponse pour produire de l'énergie et mais aussi de faire baisser les charges des locataires dans les immeubles. Puisqu'elles peuvent fournir de l'électricité nécessaire des parties communes par exemple. Par ailleurs, l'entreprise souhaite devenir une solution à grande échelle pour le développement des énergies propres dans les pays en voie de développement. Nous possédons la technologie nécessaire pour favoriser le mix énergétique et poursuivre la transition énergétique. Des solutions existent déjà pour atténuer le réchauffement climatique, et le dynamisme de cette start-up en est la preuve. Des hommes et des femmes innovent pour produire de l'énergie propre et durable.

[MOGED]

Pour en savoir plus