Nouveau-Brunswick : Les pêcheurs de crabe des neiges craignent que l'épidémie de COVID-19 ne soit mauvaise pour les affaires

Selon Giles Thériault, « les producteurs de crabes des neiges de notre province sont impatients de rencontrer leurs clients et de finaliser les accords d’achat et de vente, tout en examinant la situation du marché pour l’année à venir ».

« Environ 85 % des produits du crabe des neiges sont vendus sur les marchés américains, en particulier les casinos, les restaurants et les buffets à volonté, populaires dans des États comme la Floride, la Géorgie et le Maryland. Les crabes du Nouveau-Brunswick sont également populaires sur les navires de croisière ».