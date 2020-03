France : 100% de plastiques recyclés d'ici 2025 ?

En 2017, 49 pailles en plastique, 40 gobelets de café, 996 mégots et 96 bouteilles en plastique étaient utilisées par français et par an. Ces chiffres sont alarmants si nous prenons en considération les dangers que présentent les matières plastiques pour l’environnement.

En effet, le plastique peut mettre jusqu’à plus de quatre siècles à se dégrader et contamine toute la chaine alimentaire. De plus, la possibilité d’y intégrer des additifs nocifs pour notre santé comme des métaux lourds le rend davantage dangereux.

Ces dangers sont de plus en plus connus et pris en considération par le gouvernement français.

Au 1er janvier 2020, de nombreuses nouvelles lois ont été votées en France, notamment sur l’usage du plastique à usage unique. Gobelets, verres, assiettes de table et cotons tiges sont autant d’objets qui sont toujours en vente mais qui sont désormais réutilisables, lavables et résistants à 20 cycles de passage au lave-vaisselle à plus de 50°. Tout produit en plastique devra maintenant porter la mention « Réutilisable ».

Les couverts jetables, les pailles en plastiques, les touillettes, les couvercles de gobelets à emporter, les boîtes en polystyrène et emballages de fruits et légumes de moins d’un kilo et demi devront, eux, attendre jusqu’à 2021 pour disparaître complément des rayons.

Concernant la vente, les vendeurs devront accepter le fait que les clients apportent leurs propres contenants pour faire leur course en vrac afin de limiter l’usage des sacs en plastique, qui sont maintenant à payer en supplément.

Et nous devrons attendre 2022 pour que les sachets de thé ainsi que les jouets en plastique distribués en restauration rapide soient complétements interdits. Enfin, 2023 marquera la disparition de la vaisselle jetable dans les fast-food. La France est donc sur la bonne voie pour atteindre son objectif pour 2025 : 10% de plastiques recyclés.