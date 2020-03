Eau et changement climatique : les faits en 2020 d'après l'ONU

Un article publié sur le site de l’Unesco en date du 21 mars 2020, relate la diffusion du Rapport mondial des Nations Unies concernant le programme ONU-Eau, publié par l’Unesco lors de la Journée Mondiale de l’eau qui s’est tenue le 22 mars 2020.

La Journée mondiale de l’eau est une idée de l’Unesco, célébrée chaque année en date du 22 mars. Cela a pour intérêt d’attirer l’attention sur la valeur de l’eau douce qui est vitale ainsi que sur la gestion de celle-ci de façon durable.

C’est à l’occasion de la célébration de cette journée qu’a été publié et diffusé le rapport nommé « L’eau et les changements climatiques » pour le compte du programme de l’ONU-Eau. Ce rapport aborde deux points essentiels qui sont :

- L’accessibilité et l’approvisionnement en eau ;

- La correlation entre changement climatique et disponibilté en eau.

Ces faits remettent en cause le point 6 des objectifs de développement durable (ODD) qui est « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement, et assurer une gestion durable des ressources en eau ». Il aurait été constaté que non seulement, ce problème à long terme concernerait une grande part de la population mondiale en termes d’accessibilité à l’avenir, mais également, aurait un impact sur l’environnement, la santé et dans les secteurs tels que l’agriculture, l’industrie, la production d’énergie et même la pêche.

A savoir que les effets du changement climatique sur la ressource en eau impact d’ores et déjà les zones géographiques telles que les archipels, les montagnes, les tropiques et le Grand Nord. Cela est un fait constaté depuis quelques années déjà.

Ainsi, ce rapport et ces faits actuels que l’on peut constater, soulignent la volonté et la nécessité de reconsidérer ces questions axées sur le climat et l’eau en termes de durabilité.

