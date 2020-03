Énergies renouvelables : vers l'indépendance énergétique de la Martinique ?

La Martinique est un territoire fortement dépendant de l’importation d’énergie fossile, mais qui voit cette dépendance diminuer grâce à l’installation croissante d’équipements d’énergies dites « propres ».

En 2018, la part des énergies renouvelables utilisées sur l’île équivalaient à 11,5% et d’après EDF, en 2023, le territoire connaîtra une augmentation de la demande en énergie de 11%. Le développement des énergies renouvelables est donc primordial afin de pouvoir subvenir aux besoins énergétiques de toute l’île, en limitant les émissions de gaz à effet de serre.

Mais quels sont les facteurs menaçant la stabilité du système électrique martiniquais ?

La petite superficie du territoire, les conditions climatiques tropicales parfois difficiles et l’absence d’interconnexion sont sources de dépenses excessives en production, et peuvent avoir un impact sur la qualité de la fourniture en électricité.

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie pour les Zones Non Interconnectées telles que la Martinique (PPE) a été mise en place par l’État français et créée par la loi de transition énergétique. Cette programmation fixe une trajectoire pour le mix énergétique et permet d’atteindre des objectifs nationaux : pour la Martinique, l’objectif pour l’année en cours est d’atteindre le taux de 50% d’énergies renouvelables dans le mix électrique.

L’installation de smart grids - réseaux électriques intelligents auxquels sont ajoutés des fonctionnalités issues des nouvelles technologiques de l’information et de la communication (TIC) - a donc été envisagée, avec pour objectif d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité à tout instant et de fournir un approvisionnement sûr, durable et compétitif aux consommateurs.

En outre, la Martinique est aussi en proie à d’autres projets de développement des énergies renouvelables : on estime que d’ici 2022, 26 000 foyers martiniquais seront alimentés grâce à l’énergie du vent. En février 2019 déjà, grâce au projet de ferme éolienne porté par la société Grand-Rivière Éolien Stockage Services (GRESS), sept éoliennes avaient été installées dans le parc éolien de Grand-Rivière, une commune située au Nord-Ouest du territoire.

La Martinique est donc sur la bonne voie pour pouvoir faire face à la demande croissante en énergie, et devrait être capable d’atteindre l’objectif fixé par le PPE pour 2030 :parvenir à une autonomie électrique complète.