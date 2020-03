De nouvelles perspectives pour les énergies renouvelables

L'innovation et la recherche sont au coeur de la transition écologique et énergétique. Une nouvelle génération de panneaux solaire a vu le jour. Et contrairement aux panneaux photovoltaïques classiques, ils sont souples, flexibles, ultra-minces et légers. Cette nouvelle technologie de film dit organique consiste à imprimer et à superposer des couches d'un matériau semi-conducteur sur un film mince et souple en matière plastique.

Elles utilisent l'effet photovoltaïque pour produire de l'électricité à partir du rayonnement solaire. De plus, ces films solaires ne contiennent aucuns composants toxiques. Ce qui est très intéressant avec cette nouvelle technologie, c'est qu'il sera possible à chaque bâtiment de produire de l'énergie. En effet, ils peuvent se plier et adhérer à tout type de surface, de plus leur légereté permet de disposer ces films sur des bâtiments qui ne pouvaient pas supporter le poids des panneaux photovoltaïques organiques.

La start-up allemande Heliatek est pionnière dans le domaine du film solaire et est spécialisée dans les solutions photovoltaïques organiques. ENGIE (groupe industriel énergétique français) a investit dans cette entreprise afin de développer des solutions innovantes en matière de production d'énergie solaire. Ils ont répondu à un appel à projet expérimental lancé par le Conseil départemental de la Charente-Maritime, où les 530m2 de toiture du collège Pierre Mendes-France est recouvert avec la technologie Heliasol.

De plus, ENGIE participe actuellement à un nouveau projet pilote d'Armor avec la pose de 41 m2 de films photovoltaïques organiques sur les stores de la Cité des congrès de Nantes pour une production annuelle de 500 kWh stockés dans une batterie de 1 000 WH (source - ENGIE). Cette nouvelle génération de cellules photovoltaïques ouvre le champ à de nouvelles possibilités en matière énergétique pour relever les défis de demain et celui de la transition énergétqiue. L'innovation est notre meilleur allié dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans l'émergence d'un monde plus durable.

