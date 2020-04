Teach on earth : l'application qui vous dit tout sur les ODD

En septembre 2015, l’ensemble des États Membres de l’ONU ont adoptés un plan ambitieux sur 15 ans, appelé le Programme de développement durable à l’horizon 2030, centré sur 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Ces objectifs interconnectés visent à répondre à l’ensemble des défis mondiaux pour parvenir à un avenir meilleur d’ici 2030.

Aujourd’hui, alors qu’il ne reste que 10 ans pour atteindre ces objectifs, les résultats sont encore loin des ambitions fixées. Or, si la majorité des personnes ont sûrement déjà entendu parler de ces fameux ODD, combien savent vraiment de quoi il s’agit et comment y contribuer ?

Étant donné que la participation de chacun est essentiel à la réalisation de ces objectifs, le Global Compact France (initiative d’engagement volontaire des entreprises en matière de développement durable), a soutenu la création d’une application pour informer sur les enjeux de l’Agenda 2030 et ses 17 ODD.

Cette application, nommée Teach on earth, a été développé par l’association du même nom fondée par la start-up Teach on Mars, pionnière en Europe du « mobile learning ». Forte de son expérience en formation digitale centrée sur l’utilisation des dernières technologies et du téléphone, celle-ci a créé l’association en 2017, pour mettre ses compétences au profit de la sensibilisation sur les défis sociaux et environnementaux mondiaux.

L’objectif de cette application est de proposer du contenu à la fois « pédagogiques, ludiques et engageants » sur les 17 Objectifs de Développement Durable. Sur Teach on Earth vous pourrez donc retrouver des quizz et des flash cards pour apprendre des faits et des chiffres, mais aussi des idées d’actions et de la documentation pour pousser vos recherches plus loin.

L’application a été lancé le 25 septembre 2019, jour anniversaire de l’adoption des ODD, avec 6 formations sur les ODD 1 « Pas de pauvreté », ODD 2 « Faim zéro », ODD 3 « Bonne santé et bien-être », ODD 4 «Éducation de qualité », ODD 9 « Industrie, innovation et infrastructure » et ODD 12 « Consommation et production responsable ». Le but est bien évidemment d’enrichir cette liste petit à petit pour couvrir les 17 ODD.

Comme le dit le slogan de Teach on Earth, « Savoir, c’est pouvoir agir !» donc si vous souhaitez vous aussi participer à la transformation pour un monde meilleur mais que vous ne savez pas par où commencer, allez faire un tour sur l’application !

[MOGED]