Webinaire gratuit : Qu'est-ce qu'une initiative en économie circulaire ?

Daniel Normandin, directeur exécutif de l'Institut EDDEC, présente en direct ce mercredi 1er avril à partir de 11 h (heure de Québec) les 12 stratégies de l'économie circulaire. Québec Circulaire, en partenariat avec le gouvernement du Québec, est à la recherche des meilleures initiatives locales en économie circulaire. Cet appel veut mettre en lumière les territoires et les organisations qui posent les bases d'un cadre cohérent et structurant permettant de répondre aux besoins de la société, tout en préservant les ressources.

Ressources complémentaires