France Mobilités - Appel à expérimentations dans les territoires ruraux

Ces expérimentations pourront également participer au développement et au renforcement des compétences locales des territoires peu denses en matière de mobilité, et devront présenter une capacité de réplication dans d’autres territoires. Pour les expérimentations qui seront mises en œuvre, une évaluation jugera de l’intérêt de généraliser par la loi les mesures dérogatoires prises.

Les expérimentations proposées dans ces territoires pourront de plus veiller à prendre en compte les publics spécifiques présentant des difficultés, de tout ordre, d’accès à la mobilité (personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi, …). Dans ces territoires, une mobilité peu aisée ne doit plus être un frein à l’accès à l’emploi ou à la formation.

