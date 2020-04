Appel à projets et soutien de la société Erdyn : solutions innovantes pour lutter contre le Covid-19

Il s'agit d'une diffusion concernant le soutien de la société Erdyn sur un appel à projets, pour des solutions de lutte contre le COVID-19 auprès de l'AID (Agence de l'Innovation de Défense). La diffusion est la suivante :

En cette période difficile, l'équipe Erdyn souhaite tout d'abord vous témoigner son soutien pour les prochaines semaines. Pendant toute cette période, nous restons mobilisés (depuis nos domiciles) pour apporter des réponses à vos problématiques qui, nous le savons, vont évoluer dans les prochaines semaines.

Nous nous sommes creusé la tête pour contribuer à l'effort de lutte contre le COVID-19. Nous n'avons pas de ligne de production pour faire du gel hydroalcoolique, pas de stock de gants ou masques, nous sommes scientifiques mais pas médecins...

Par contre, nous avons l'habitude de monter et de manager des projets de recherche nationaux et européens (taux de succès de 60% au niveau national et 45% au niveau européen). Nous proposons donc d'aider GRATUITEMENT au montage des trois premiers projets sélectionnés par nos équipes pour des solutions de lutte contre le COVID-19 auprès de l'AID (Agence de l'Innovation de Défense). Les propositions sont évaluées au fil de l'eau par l'AID jusqu'au 12 avril 2020. Les propositions tardives pourront être étudiées mais les chances de succès seront fortement réduites. Contactez-nous au plus vite.

Avant de nous contacter, merci de vérifier l'éligibilité de votre projet sur le site de l'appel à projets. Les projets doivent notamment être d'une maturité technologique suffisante pour être employables pendant l'actuelle pandémie.

Pour consulter l'AAP

Nous pouvons apporter nos compétences pour la coordination de la démarche de montage (en lien avec les différents partenaires), déployer des outils de travail collaboratifs, aider à la collecte et synthèse des différentes contributions, gérer la consolidation du budget mais aussi effectuer une relecture scientifique critique du dossier, rédiger un paragraphe ou apporter des données sur les impacts socio-économiques... Si vous le désirez nous pouvons aussi être partenaires du projet sur la partie management et/ou évaluation des impacts socio-économiques pour les projets d'envergure.

Pour nous soumettre votre projet, envoyez un mail à kathye.sejourne@erdyn.fr avec une description courte de votre projet, de la thématique et surtout du niveau de maturité technologique.

Source de l'information : équipe des Points de Contact Nationaux (PCN) Energie ; Illustration : Pixabay