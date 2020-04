Loi d'état d'urgence sanitaire : quels changements pour les marchés publics ?

Le gouvernement précise que l’ensemble des mesures issues de cette nouvelle loi, et pas seulement celles dédiées au secteur du BTP, devront être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus » et seront valides durant la période d’état d’urgence.

Enfin, la suspension des contrats de concession implique l’interruption temporaire des versements réalisés par le concessionnaire et devant être perçus par l’autorité concédante (loyers, redevances d’occupation domaniale, redevances destinées à contribuer à l’amortissement des investissements qu’elle a réalisés, redevances de contrôle et de sécurité…).

