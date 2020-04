La continuité des activités pédagogiques avec le kit "Learn Assembly"

Une actualité publiée le 21 mars 2020 sur le site de Learn Assembly Papers relate la possibilité d’être accompagné et de faciliter la continuité des activités d’apprentissages durant ce confinement.

La démarche du kit de survie « Learn Assembly » consiste à poursuivre la continuité des activités pédagogiques. L’objectif étant de préparer l’apprentissage à distance et de formaliser les contenus et cela, grâce à la technologique qu’est le numérique et le digital. Il est destiné aux formateurs, services de formation, enseignants et universités d’entreprises et les apprenants sont les étudiants.

Le contenu du kit met à disposition des conseils, des situations pédagogiques, des modalités et des outils. Dès lors, le kit a été construit sur 3 principes :

- Adapter le format des cours présentiels au digital ;

- Les situations pédagogiques à digitaliser ;

- L’engagement des apprenants.

Ce kit est téléchargeable gratuitement, il suffit de remplir un formulaire.

