L'UE et l'Afrique : nouvelle stratégie de partenariat dévoilée

D’après un article rédigé sur Euractiv par Benjamin Fox, diffusé le 11 mars 2020, la nouvelle stratégie globale concernant l’Afrique à été révélée par l’Union Européenne.

Comme l’évoque l’article, cette nouvelle stratégie propose des partenariats dans cinq domaines qui sont la transition écologique, le passage au numérique, la durabilité de la croissance et des emplois, la paix et la gouvernance et également, la migration et la mobilité.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission déclare « L’Afrique est la partenaire toute désignée de l’Union européenne et sa voisine ». Et d’ajouter que « la stratégie Afrique-UE […] servira de feuille de route pour avancer et renforcer notre partenariat ».

Concernant les investissements durables, l’article précise que l’« instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale » (IVCDCI) proposé par la Commission dans le cadre du budget 2021-2027 pourrait proposer jusqu’à 60 milliards d’euros. Cela permettrait de favoriser les investissements durables, en particulier en Afrique.

Cependant, le document officiel de la Commission parut le 10 mars 2020 semble manifester que des aspirations. Il n’évoque aucune mention pour de nouveaux engagements européens en matière d’investissements ou de financements.

Sources de l’information : article de Euractiv (Benjamin, Fox) ; article de rfi. Illustration : Pixabay