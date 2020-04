LASPEE : la poule aux oeufs d'or de la recherche sur les caractéristiques des sols, des plantes, des eaux et des engrais en Afrique centrale

Terres et Forêts

Répondant aux exigences du système de management de la qualité conformément à norme ISO 17025 :2017, le Laboratoire d’analyse des sols, plantes, eaux et engrais (LASPEE) sis à l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) au Cameroun, permet d’avoir avec exactitude des caractéristiques des sols, plantes, eaux et engrais ô combien importantes pour des activités agricoles et agroalimentaires.

Ainsi, grâce à ses analyses méticuleuses des sols, plantes, eaux et engrais, des valeurs quantifiées et exactes sont mises à la disposition des demandeurs.

Bien plus, le LASPEE œuvre à la vérification de l’étiquetage de différents produits (alimentaires) pour une assurance qualité et l’homologation des normes.

C’est un instrument qui accompagne, depuis une trentaine d’années, les agriculteurs et opérateurs économiques pour des activités agricoles plus fructueuses.

En plus des analyses, le LASPEE encadre des stagiaires et forme des techniciens de laboratoire.

Doté d’une capacité de 40 000 déterminations par an ; pour en moyenne 20 000 en sols, 10 000 en plantes, 5 000 en eaux et 5 000 en engrais, le LASPEE - la poule aux œufs d’or de l’IRAD que manage le Dr. Noé Woïn – est, selon les responsables de l’institut bras séculier de l’État du Cameroun en matière de développement agricole, constitué d’une ressource humaine hautement qualifiée dans les domaines aussi variés que sont : le management de la qualité, le changement climatique, les sciences géotechnique et hydrotechnique, la chimie du sol...