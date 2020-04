Rensource Energy : une start-up nigériane qui s'investit pleinement dans l'économie locale.

En 2019 selon le FMI, les pertes économiques du Nigéria s’élevaient à 29 milliards de dollars. En cause : un approvisionnement en électricité peu fiable. Deux ans plus tôt en 2017, ce ne sont pas moins de 76,8 millions de personnes qui n’avaient pas accès à l’électricité. Aujourd’hui, on estime la production des générateurs électriques disponibles à travers le Nigeria à près de 24 000 MW.

Afin de trouver une alternative aux générateurs électriques qui, en plus d’être bruyants et polluants ont déjà trop souvent causé des incidents mortels sur les marchés du pays, une société nigériane s’est penchée sur le sujet afin d’aider l’économie locale. Rensource Energy est une jeune start-up spécialiste en off grid solaires, qui en fournit sur tout le territoire et est déjà active dans 36 États du pays. Elle alimente surtout les petites et moyennes entreprises mais aussi le marché Sabon Gari situé au nord de l’État de Kano, un des plus grands au niveau national.

Son projet ambitieux pour les marchés qu’elle cible a conduit à une levée menée par les fonds CRE Venture Capital et Omidyarde 20 millions de dollars qui permettront d’alimenter des commerces, des petites et moyennes entreprises et des grands marchés urbains.

La jeune entreprise a pour objectif de financer l’installation de panneaux solaires, de batteries pour le stockage de l’énergie et le contrôle de la tension et de systèmes de distribution; et elle facturera en contrepartie les commerçants à travers des abonnements hebdomadaires ou mensuels (abonnements déjà souscrits par de nombreuses autres entreprises depuis quelques années).

De plus, une plateforme en ligne sera mise en place afin de permettre aux commercçants d’obtenir de l’aide dans le suivi de la chaîne d’approvisionnement, de l’analyse financière et de la gestion trésorière.