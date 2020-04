Des puits de carbone pour purifier l'air de nos villes

SUEZ - le groupe français de gestion de l'eau et des déchets développe depuis 2015 en partenariat avec la start up française Fermentalg - expert dans la recherche et l'exploitation bio-industrielle des micro-algues, des puits de Carbone afin d'améliorer la qualité de l'air grâce au pouvoir des micro-algues. L'objectif que s'est donné SUEZ, c'est de réduire l'émission de gaz à effet de serre tout en produisant de l'énergie verte. Les puits de carbonne sont des colonnes remplies d'eau et d'algues, chargées de capter les polluants de l'air. Eclairées par des ampoules leds, elles captent le CO2 de l'air par le phénomène classique de la photosynthès et elles rejettent de l'oxygène. Elles captent aussi des polluants comme les particules. L'air est aspiré à la base du dispositif, puis diffusé à travers le filtre d'algues, et relargué via un évent en haut du système . Selon le groupe français, un puit de carbone absorberait l'équivalent de la pollution émise par 150 véhicules en ville.

Plusieurs expérimentations ont été menées. Tout d'abord en milieu industriel comme à la station d'épuration de Colombes ou à Créteils près de l'incinérateur de déchets de SUEZ, ensuite en milieu urbain comme à la place Hélène et Victor Basch à Paris ou encore dans l'agglomération toulousaine. Ils ont démontré son efficacité à capter le CO2, les particules fines et le dioxide d'azote. L'INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques, placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'Environnement) a testé sur son banc de test unique en Europe le dispositif de puits de carbones développé par SUEZ et Fermentalg, avec des taux d'abattements des particules fines de l'ordre de 66 à 99%, et de 76 à 97% pour le dioxide d'azote, selon les configurations (source: site web SUEZ). Ces résultats confortent cette innovation et son développement en France, et nous ne pouvons que le souhaiter à l'international. La pollution de l'air est un enjeu sanitaire mondial. Nous pouvons constater une amélioration de la qualité de l'air avec la mise en place de politiques publiques volontaristes soutenues par des solutions technologiques. Ces puits de carbone en sont le parfait exemple.

[MOGED]