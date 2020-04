Lancement Africa's pulse : Impact économique du Covid-19 en Afrique

Le rapport présente les perspectives de croissance économique, l’évolution de la pauvreté sur le continent et les recommandations pour les pays faisant face au choc mondial sanitaire. L’intervenant de la séance, Albert Zeufack, économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, présentera également les principales conclusions du rapport et répondra aux questions posées en lignes.

Ressources complémentaires