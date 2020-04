L'Afrique de l'Ouest dispose désormais d'un guide pour l'émission d'obligations vertes

L’élaboration de ce guide vise à promouvoir le recours aux obligations vertes tout en permettant d’accroître la part de ces instruments sur le marché régional. Les autorités espèrent ainsi attirer de nouveaux émetteurs et de nouveaux investisseurs sur ce segment. Pour y parvenir, elles favorisent à travers ce guide, l’intégrité du marché des obligations vertes à travers des principes de transparence, de diffusion d’informations et de reportings adéquats basés sur les principes de l’Association internationale des marchés de capitaux (ICMA).

