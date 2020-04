200 initiatives d'économie circulaire à découvrir en Auvergne-Rhône-Alpes

Conduit par le CIRIDD avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ECLAIRA est résolument ouvert aux acteurs publics et privés, selon une logique collaborative. Ses objectifs principaux : identifier des initiatives, susciter des projets et ainsi favoriser la mise en œuvre de l’économie circulaire sur le territoire par l'ensemble des acteurs engagés.

Prenez le temps de les découvrir et de vous inspirer de ces réalisations régionales variées et remarquables.

Plus de 200 initiatives d'économie circulaire portées par des organisations régionales (entreprises, associations, etc) sont répertoriées sur ECLAIRA.org, la plateforme des acteurs de l'économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes.

