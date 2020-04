bizhub ECO : comment initier une démarche environnementale

Si plus de 80% des PME n’ont pas de responsable RSE, ce n’est pas pour autant qu’elles ne se sentent pas concernés par le sujet. Mais comment initier une stratégie RSE sans avoir de ressource dédiée en interne ? Konica Minolta, reconnue pour son engagement et sa stratégie éco-responsable, présente sa nouvelle offre bizhub ECO pour aider les entreprises à mettre en place ou étoffer une démarche RSE.

Cette nouvelle offre permet aux entreprises de contribuer à un environnement et une société plus durables, tout en réalisant des économies.

Les 3 volets de l’offre bizhub ECO :

des fonctionnalités ECO préconfigurées,

la compensation carbone

le parrainage d'un arbre avec une contribution sociale

Une offre tout-en-un gérée entièrement par les experts Konica Minolta

Les experts Konica Minolta réalisent un paramétrage ECO des appareils pour permettre aux entreprises de réduire très simplement les coûts et de préserver les ressources tout en travaillant efficacement. bizhub ECO propose également de favoriser l’action climatique en associant son programme dédié à l’offre. Concrètement Konica Minolta calcule les émissions de carbone équivalentes générées pendant la production et l'utilisation. Celles-ci sont compensées selon un rapport de 1:1 dans le cadre d'un projet certifié. Les clients n’ont aucun effort à faire, l’intégralité est gérée par Konica Minolta. Enfin, les entreprises parrainent un arbre qu'une agricultrice locale plantera dans le cadre d’un projet au Kenya soutenu par Konica Minolta. Grâce à cette action, les entreprises contribuent à la biodiversité, à la protection du climat et au reboisement. Ils soutiennent également une cause sociale et l'égalité des chances pour les femmes de ce pays en développement.

De nombreux avantages qui améliorent l’image de l’entreprise

L’offre bizhub ECO de Konica Minolta apporte aux entreprises une réduction réelle des coûts grâce à une consommation d'énergie plus faible, mais pas seulement. Leur empreinte environnementale se trouve réduite via la prévention des déchets et à la compensation carbone. Mais au-delà de tous ses avantages, l'offre de communication bizhub ECO les aide à sensibiliser les parties prenantes concernées sur leur engagement : employés, clients, partenaires. Ils renforcent ainsi leur image en tant qu'entreprise responsable grâce aux outils de communication fournis : l’autocollant bizhub ECO et la plateforme Treedom pour partager leur engagement.