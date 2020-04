Lancement de la communauté Solidarité Covid-19 Francophonie

-Projet lancé par l’OIF et coordonné par la Direction de la Francophonie économique et numérique (DFEN)

Le rôle de la communauté solidaire est de répertorier notamment les initiatives positives des acteurs de la société civile pour les mettre en lumière. Ces ressources partagées doivent répondre à la crise sanitaire liée au COVID-19, ainsi qu’aux conséquences économiques et sociales. L’objectif étant d’aider à faire repartir l’économie des Etats et Gouvernements membres et de tirer les enseignements de la crise actuelle.

Suite à la crise sanitaire mondiale, de nombreux projets et de nombreuses initiatives solidaires ont été publiées sur le réseau Francophone. Dès lors, l’Organisation Internationale de la Francophonie a souhaité mettre un place un espace commun en ligne partageant des solutions, des expériences, des initiatives, des projets et des innovations pour que cela puisse être profitable aux citoyens.

Ressources complémentaires