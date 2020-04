Ouverture d'une représentation du Gret au Togo

Début 2020, le Gret a ouvert un bureau de représentation au Togo, marquant ainsi sa volonté de s’impliquer davantage dans ce pays. L’équipe locale est aujourd’hui constituée d’un représentant pays, d’un chef de projet et de deux animateurs.

La principale activité du Gret au Togo porte actuellement sur le projet Africompost 2, œuvrant pour la gestion et la valorisation des déchets par compostage en milieu urbain. Ce projet, initialement porté par l’association Gevalor, dont le Gret a repris les activités en avril 2019, est mené en partenariat avec l’ONG togolaise Enpro. L’année 2020 est hautement stratégique pour Africompost 2, puisque le projet prendra fin en août prochain. Le représentant pays et son équipe se focalisent dès maintenant sur la rédaction d’une troisième phase de projet qui devrait permettre de pérenniser les actions engagées sur le périmètre urbain en matière de valorisation des déchets, tout en cherchant à élargir le champ d’intervention vers les milieux agricoles et ruraux. La représentation du Gret au Togo souhaite, à travers cette approche, renforcer les liens entre les espaces géographiques urbains et périurbains.

Acheminement de la matière organique résultant du tri vers la mise en andain

Développer et élargir les champs d’intervention

L’équipe togolaise s’attelle également à la conception de sa feuille de route pour développer des compétences locales et élargir les champs d’intervention sur le territoire. L’équipe pays souhaite, dans un premier temps, consolider l’intervention du Gret à Lomé, à travers une approche basée sur les services urbains (déchets, eau, assainissement, gestion et mise en valeur des espaces publics). A ce titre, le Gret se positionne déjà sur certaines opportunités qui émergent au Togo et qui permettront de consolider cette nouvelle représentation.

Dans un second temps, l’équipe locale souhaite orienter ses prochaines réflexions vers le secteur agricole, l’appui aux populations vulnérables et la gestion intégrée des ressources naturelles. Enfin, suite aux élections municipales organisées au Togo en 2019, le Gret espère pouvoir mettre ses compétences au service des collectivités et des nouveaux élus en fonction des besoins recensés par les pouvoirs publics.

L’équipe de la nouvelle représentation du Gret au Togo

Pour l’équipe locale de la nouvelle représentation, motivée et fortement engagée, 2020 représente un défi à relever, qui lui permettra de poser les fondements d’une stratégie d’intervention durable sur le territoire togolais.

