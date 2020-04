Les énergies renouvelables: une opportunité pour les exploitations agricoles

Elles représentent une opportunité économique. Le développement des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles (l'éolien, la méthanisation, le photovoltaïque...) permet aux agriculteurs de diversifier et de renforcer leur revenu tout en contribuant à la production d'électricité dite renouvelable pour le pays. De plus, la production d'énergie permet une autonomie de l'exploitation. L'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France) a publié un rapport "Agriculture et Energies renouvelables: contributions et opportunités pour les exploitations agricoles" (février 2018) a mis en évidence le potentiel fort des différentes énergies renouvelables dont les panneaux photovoltaïques. Que ce soit sur les toitures, les centrales au sol ou encore sur les serres, le photovoltaïque représente un gisement important pour les agriculteurs. L'établissement public à caractère commercial et industriel prévoit que la part du solaire agricole représente 18% en 2030 et 22% en 2050. Ainsi la part du mégawatts de photovoltaïque sur des terres agricoles va fortement augmenter et accompagner la transition énergétique de la France. Mais dans le développement des énergies renouvelables au sein des exploitations agricoles, il y a un nouveau type de production d'énergie qui est en train de se développer, c'est l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme associe une production d'électricité photovoltaïque et une production agricole sur une même surface. Cela consiste à couvrir certaines productions agricoles d'une toiture amovible et orientable faite en panneaux photovoltaïques. De plus, ils jouent un rôle protecteur des plantations. Cette combinaison entre production d'énergie renouvelable et agriculture a un avantage important qui est de ne plus artificier des centaines d'hectares de terres cultivables pour installer uniquement des centrales solaires. Il est nécessaire de préserver nos terres agricoles pour nourrir la planète tout en amorçant notre transition énergétique. L'agrivoltaïsme semble être un bon compromis. Les agriculteurs font partie prenantes du développement des énergies renouvelables.

