Nouvelle campagne de mesure des consommations d'énergie en Martinique et Guadeloupe

En partenariat avec le Programme Territorial de Maîtrise de l’Energie (PTME) en Martinique (la Collectivité Territoriale de Martinique, l’Etat, le SMEM, EDF Martinique) et le Comité MDE en Guadeloupe (la Région Guadeloupe, l’Etat, EDF Archipel Guadeloupe), l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) a mis en place une campagne de mesure de consommation d’énergie des logements en Martinique et en Guadeloupe.

Les objectifs de ce partenariat sont la réduction de l’empreinte écologique sur les deux territoires, le confort et l’efficacité énergétique, tout cela afin de mieux adapter les aides publiques. La campagne, mise en place cette année 2020, se déroulera sur 18 mois dont 12 mois d’instrumentation afin d’analyser les équipements d’isolation, de climatisation et d’eau chaude de pas moins de 100 logements.

Les participants, qui doivent remplir un formulaire joint sur le site internet d’ADEME, recevront plusieurs visites des bureaux d’études pour la pose des compteurs et leur retrait : tout d’abord une visite d’enquête afin de connaître leurs habitudes de consommation au quotidien, puis deux visites techniques servant à la pose et à la dépose des mesureurs. À cela s’ajouteront deux visites pour la pose et dépose des capteurs de qualité de l’air. De plus, ils recevront des conseils personnalisés pour la réduction de leur consommation d’énergie et pour encourager leur participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’ensemble des données sera traité de façon anonyme et les instruments installés ne perturberont pas le quotidien des citoyens, grâce à leur discrétion.

Cette initiative a été mise en place alors que l’État français a instauré la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie pour les Zones Non Interconnectées. Cette programmation devrait permettre d’atteindre un taux de 50% d’énergies renouvelables dans le mix électrique.

[MOGED]