Nouvelle centrale solaire avec stockage de Savane des Pères en Guyane

La société, qui compte déjà cinq centrales qui produisent environ 5% de l’électricité consommée en Guyane possède 39 collaborateurs et prévoit d’augmenter ses effectifs en recrutant plus de cent personnes d’ici 2023.

Cette initiative n’est pas le premier partenariat entre le territoire et Voltalia, car elle fait suite à dix ans de collaboration en Guyane. « Aux côtés de Voltalia, nous avons investi dans la centrale hydroélectrique de Mana, dans la première centrale biomasse du territoire, à Kourou, dans la centrale biomasse de Cacao, actuellement en construction, et dans la centrale solaire avec stockage par batteries de Savane des Pères, » a expliqué Eric Lombard, directeur général de Voltalia.

L’installation de la nouvelle centrale solaire devrait permettre de fournir du courant aux habitants de La Guyane aux heures d’utilisation les plus importantes, c’est-à-dire entre 19 et 21 heures. À terme, ces pratiques devraient mener à l’autonomie énergétique de la Guyane, une des zones non interconnectées (ZNI) sur le plan électrique, où le coût de la production d’électricité est considéré comme étant assez élevé pour la population.

