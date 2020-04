Énergie durable hors réseau : 10 initiatives innovantes récompensées en Afrique

L’ADEME et l’AFD viennent d’annoncer les résultats de l’appel à projets « Solutions innovantes pour l’accès à l’énergie durable hors réseau » (SolInAE). Dix initiatives africaines innovantes ont ainsi été retenues, impliquant des entreprises et des organisations de la société civile ayant des partenaires locaux. Ces initiatives recevront un appui technique et un soutien financier à hauteur de 1,6 million d’euros. Les projets lauréats sont issus du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de Madagascar, du Bénin, du Togo, et du Burkina Faso.

Quelques exemples : des nanoréseaux construits par la mise en connexion progressive de petites unités photovoltaïques autonomes ; des équipements pour la valorisation thermique de sous-produits agricoles ; des zones d’activités multiservices électrifiées par énergie solaire, des technologies simples, robustes et performantes pour la préservation des récoltes ; des offres d’équipements électriques productifs et solutions de financement associées pour les clients ruraux ; une mise en place de centres de ressources et de prestations de formation à destination de communautés villageoises, acteurs économiques et services publics.

Tous ces projets ont en commun le désir d’affaiblir la vulnérabilité énergétique des zones concernées. Un premier appel à projets sur ces mêmes thématiques avait été lancé en 2017.

« J’espère que les financements permettront à ces projets de passer à l’échelle, car l’accès à l’énergie dans le monde rural est un puissant moteur de développement », explique Jean-Pierre Barral, directeur du département Transition énergétique et numérique de l’AFD, sur le site de l’AFD . « Ce deuxième appel à projets confirme la grande capacité à innover des start-up, PME ou ONG dans le secteur de l’accès à l’énergie hors réseaux, avec à la clé un impact économique et social durable en Afrique. Il démontre également l’utilité de ce type d’appui financier pour ce secteur, caractérisé par des projets qui peinent à passer par des guichets plus classiques », ajoute Philippe Masset, directeur adjoint Europe et international à l’ADEME.

(Photo Ji-Elle — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57178036)