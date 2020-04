Coumba Diakité : une entrepreneuse malienne qui offre un nouveau destin aux pneus en caoutchouc

Le projet est sur la bonne voie, car Coumba a déjà vendu ses produits à des entreprises et à des hôtels et retraite 50 pneus par mois.

Une fois diplômée d’informatique et de gestion en Tunisie, Coumba Diakité a continué à se former après son retour dans son pays natal. Durant sa grossesse, elle suivait des cours en ligne de l’Université de Laval au Québec sur les enjeux du développement durable et a soudain eu une brillante idée : pourquoi ne pas changer notre façon de protéger la nature ?

