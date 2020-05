Le témoignage de 11 entrepreneurs d'Afrique, par Natahalie Madeline

Une actualité du site Africa Presse Paris, en date du 21 avril 2020, relate la publication du livre « Bâtisseurs d’Afrique » par les éditions Eyrolles, 2020 dont l’auteur est Nathalie Madeline. Ce livre évoque et développe le parcours de 11 entrepreneurs en Afrique au travers de témoignages.

En effet, comme l’évoque la publication, ces entrepreneurs se sont engagés dans des domaines tels que l’agrobusiness, la santé, l’énergie ou encore l’immobilier. Leur objectif était de rendre accessible les biens et les services essentiels, de nécessités, et de servir la communauté. On retrouve par exemple des entrepreneurs qui se sont engagés pour l’accès aux services d’eau et d’électricité en zones rurales, le lancement d’une entreprise de BTP, le fondement d’un réseau médical innovant et la structuration d’un réseau de petits producteurs.

Comme l’évoque Gregory Clemente, Directeur Général de Proparco : « Chacun des « Bâtisseurs d’Afrique » présenté dans le livre invente une nouvelle manière d’entreprendre, plus durable et plus vertueuse. »

A savoir, l’auteur du livre est Nathalie Madeline, les éditeurs du livre sont les éditions Eyrolles, I&P est un groupe d’investissement d’impact pour les PME d’Afrique Subsaharienne et Proparco intervient pour le financement et l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, Asie, Amérique latine et Moyen-orient.

Sources de l’information : publication du site Africa Presse Paris et actualité du site Proparco ; Illustration : Pixabay