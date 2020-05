Report des IXes Jeux de la Francophonie 2021

Compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19 et de l'état d'urgence sanitaire décrété sur une grande partie de la planète, de nombreux évènements internationaux culturels et sportifs sont reportés. Comme l'évoque le communiqué, le 21 avril une lettre officielle à été adressée à la Secrétaire générale de la Francophonie pour demander un report des Jeux de la Francophonie 2021. Ce report serait fixé pour l'été 2022. Cependant, de nouvelles dates seront prochainement annoncées par le CIJF.

