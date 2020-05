Appel à projets : transitions alimentaires et agro-écologiques

Une actualité publiée le 2 avril 2020 sur le site de CapRural, relate la mise en place d'un appel à projets concernant la transition alimentaire et agro-écologique par la Fondation de France. Cet AAP vise les organismes à but non lucratif, organisations collectives d'acteurs et unités de recherche.

Date de clôture des dossiers : 13 mai 2020 à 17h

Cet appel à projets de la Fondation de France et de la Fondation Daniel et Nina Carasso propose aux acteurs locaux et aux chercheurs de s'associer pour combiner les savoirs paysans et scientifiques afin de tester, mettre en œuvre, évaluer, capitaliser et diffuser des expérimentations locales de production et de consommation alimentaires, dans des projets de territoire qui contribuent au développement durable. Sont attendus : des projets visant à concevoir, tester, évaluer des innovations concourant à la transition agro-écologique et alimentaire et s'appuyant sur les interactions entre l'environnement, l'agriculture et l'alimentation.

Sources de l'information : publication du site CapRural et AAP du site Fondation de France ; Illustration : Pixabay