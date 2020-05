Suivre et protéger les aigles royaux dans les parcs nationaux

Tour à tour craints, persécutés puis privés d’habitat, les aigles royaux ont vu leur population largement décliner entre le XIXème siècle et les années 70… avant de connaitre un fort regain démographique à partir des années 80. Mais comment optimiser désormais leur suivi dans les parc nationaux (PN) français ?

Une étude vient d’être publiée, portée par le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE), lauréat d’un appel à proposition lancé par le Centre méditerranéen Environnement et biodiversité. Elle s’intitule « Suivi des populations d’Aigles royaux dans les parcs nationaux français, analyses et recommandations » et tente de répondre à la question précédente en partenariat avec quatre parcs nationaux en particulier : Vanoise, Ce%u0301vennes, Ecrins, Mercantour

« Au vu des faibles effectifs d’aigles pre%u0301sents a%u0300 la cre%u0301ation des PN de montagne (Vanoise, Pyre%u0301ne%u0301es, Ce%u0301vennes, Ecrins, Mercantour), leurs e%u0301quipes scientifiques ont choisi de mettre en œuvre un suivi exhaustif de la reproduction des couples d’aigles pre%u0301sents sur leurs territoires respectifs » , explique l’étude. « Suite au regain de%u0301mographique de l’espe%u0300ce, il est devenu de plus en plus difficile de maintenir un tel effort de suivi, surtout dans le contexte de diversification des missions et de re%u0301duction des moyens qu’ont connu les PN ces dernie%u0300res anne%u0301es. De plus, la pertinence d’un suivi axe%u0301 uniquement sur la reproduction est aujourd’hui questionne%u0301e. »

Le CEFE a donc re%u0301alise%u0301 un travail d’analyses des donne%u0301es historiques et d’exploration de strate%u0301gies d’e%u0301chantillonnage afin de proposer des pistes d’e%u0301volution des protocoles de suivi de cette espe%u0300ce.

Les chercheurs ont par exemple constaté que « les courbes de de%u0301tection (relation entre le temps de suivi et la probabilite%u0301 de de%u0301tection d’un couple) re%u0301ve%u0300lent que l’effort requis pour maintenir un suivi exhaustif tout en s’assurant une probabilite%u0301 de de%u0301tection e%u0301leve%u0301e est intenable pour les PN alpins. »,. Par contre, le suivi exhaustif est encore envisageable dans le PN des Ce%u0301vennes notamment, car « le nombre de couples a%u0300 suivre reste relativement faible.

Par ailleurs, souligne l’étude : « Il existe une relation inverse entre la taille de population d’aigles et la fe%u0301condite%u0301 des couples . Cela sugge%u0300re que la productivite%u0301 (fe%u0301condite%u0301) des aigles ne peut pas e%u0302tre conside%u0301re%u0301e (seule) comme un indicateur fiable de l’e%u0301tat de sante%u0301 de la population. Le suivi de la reproduction n’est donc pas la priorite%u0301. »

Ensuite, « les populations d’aigles royaux sont beaucoup plus sensibles aux perturbations affectant la survie (notamment la survie adulte) que celles qui impactent la reproduction. Il est donc important d’explorer la possibilite%u0301 de suivre et d’estimer la survie des adultes. Dans cet objectif, nous avons lance%u0301 une e%u0301tude pilote se basant sur la ge%u0301ne%u0301tique. »

En conclusion : « il est possible de de%u0301tecter des de%u0301clins de population, de fac%u0327on robuste, a%u0300 partir d’un suivi non-exhaustif des couples et d’un effort relativement mode%u0301re%u0301 . La meilleure strate%u0301gie pour de%u0301tecter des de%u0301clins consiste a%u0300 suivre 10-15 couples chaque anne%u0301e, et d’investir un effort de suivi suffisant pour de%u0301tecter les couples actifs. La cle%u0301 est de s’assurer d’avoir une probabilite%u0301 de de%u0301tection supe%u0301rieure a%u0300 90% pour tous les couples suivis une anne%u0301e donne%u0301e. »

Les chercheurs et partenaires proposent ainsi des recommandations spécifiques pour chaque PN. Cette étude est l’occasion d’apprendre beaucoup sur les aigles royaux.

(Photo Ibex73 / CC BY-SA)