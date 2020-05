11e Dialogue de Petersbourg : changement climatique, plan de relance et pandémie mondiale

Une actualité publiée sur le site de l’ONU, en date du 28 avril 2020, relate que le chef de l’ONU, António Guterres, appelle à une mobilisation pour le climat et un avenir meilleur. Etant en situation de crise sanitaire, selon la publication de l’ONU, la stratégie pour le changement climatique devrait être placée au cœur des plans de relance.

Comme l'évoque la publication de l’ONU, le lundi 27 et le mardi 28 avril 2020 s’est tenu le 11e Dialogue de Petersbourg sur le Climat en visio-conférence. Cette réunion virtuelle a rassemblé les ministres de 30 pays avec en présence, la chancelière allemande Angela Merkel, le président de la COP-26 Alok Sharma et le secrétaire général des Nations Unies António Guterres.

Comme l’a évoqué M.Guterres durant le Dialogue de Petersbourg : « Ce sont des jours sombres, mais ils ne sont pas sans espoir. Nous avons une fenêtre d'opportunité rare et courte pour reconstruire notre monde pour le mieux. Utilisons la reprise après la pandémie pour jeter les bases d'un monde sûr, sain, inclusif et plus résilient pour tous ». Ainsi, le secrétaire général de l’ONU a par la suite proposé 6 actions pour engager la relance et « sauver la planète ».

A savoir, le 11e Dialogue de Petersbourg est un évènement qui a lieu avant la COP pour mobiliser les pays du monde. Ce rendez-vous a été co-organisé par l’Allemagne et le Royaume-Uni (pays hôte de la COP-26). La COP-26 est reportée en 2021 et la date n’est pas encore fixée.

Source de l’information : publication d’ONU info ; Illustration Pixabay