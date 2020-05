Déconfinement le 11 mai 2020 : le vélo comme moyen de transport quotidien

En effet, le communiqué de presse précise que le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé le lancement d'un plan Vélo de 20 millions d'euros. Ainsi, le Cerema souhaite se mobiliser en proposant ce guide technique pour aménager des pistes cyclables. L’objectif étant de favoriser la pratique du vélo et l'ensemble des bénéfices liés à son usage. Ce guide est nommé « Aménagements cyclables provisoires : tester pour aménager durablement ».

Un communiqué de presse partagé le 5 mai 2020 par le Cerema, relate la diffusion d’un guide pratique pour développer les aménagements cyclables provisoires dès le 11 Mai 2020, suite au déconfinement. Ce guide a été édité à l’attention des acteurs de la mobilité dans les territoires. Le but étant de proposer des solutions simples pour aménager rapidement et provisoirement des pistes cyclables (création de nouvelles voies de circulation ou élargissement de voies déjà existantes).

Ressources complémentaires